В России резко подорожало обучение в автошколах

За семь месяцев 2025 года средняя стоимость начального обучения в автошколах России выросла на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные Росстата. Аналитики, в частности, выяснили, что в июле 2025-го средняя цена курса вождения легкового автомобиля по стране составила 44 153 рубля.

За период с января по июль 2025 года средняя стоимость обучения была равна 42 879 руб., тогда как на том же этапе 2024 года — 35 682 рубля. Дороже всего обучение стоит в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Там придётся выложить сумму в диапазоне от 60 до 65 тысяч рублей.

А в Приволжском и Северо-Кавказском округах цены наиболее доступные, в среднем от 16 тысяч до 24 тысяч рублей. В Москве же средняя цена курса вождения составляет около 46,7 тысячи, в Подмосковье — примерно 43,8 тысячи. В Санкт-Петербурге придётся заплатить 55,8 тысячи рублей.