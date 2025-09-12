Единый день голосования
12 сентября, 12:23

ПВО РФ сбила девять украинских дронов над Белгородской и Самарской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, инцидент произошёл в период с двенадцати до трёх часов дня по московскому времени. Подавляющее большинство воздушных целей, восемь единиц, было нейтрализовано на подлёте к Белгородской области. Ещё один беспилотник был сбит в небе над Самарской областью.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночного отражения атаки ВСУ над 13 регионами России силами ПВО ликвидирован 221 украинский дрон. Основная часть сбитых беспилотников — 85 БПЛА — пришлась на Брянскую область. На втором месте Калужская область, где уничтожили 18 аппаратов. Позже за четыре часа системы ПВО перехватили 22 дрона.

Александра Мышляева
