ПВО РФ сбила девять украинских дронов над Белгородской и Самарской областями
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, инцидент произошёл в период с двенадцати до трёх часов дня по московскому времени. Подавляющее большинство воздушных целей, восемь единиц, было нейтрализовано на подлёте к Белгородской области. Ещё один беспилотник был сбит в небе над Самарской областью.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночного отражения атаки ВСУ над 13 регионами России силами ПВО ликвидирован 221 украинский дрон. Основная часть сбитых беспилотников — 85 БПЛА — пришлась на Брянскую область. На втором месте Калужская область, где уничтожили 18 аппаратов. Позже за четыре часа системы ПВО перехватили 22 дрона.