ПВО РФ сбила девять украинских дронов над Белгородской и Самарской областями

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, инцидент произошёл в период с двенадцати до трёх часов дня по московскому времени. Подавляющее большинство воздушных целей, восемь единиц, было нейтрализовано на подлёте к Белгородской области. Ещё один беспилотник был сбит в небе над Самарской областью.