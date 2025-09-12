Чемпиона Москвы по карате пырнули заточкой во время ограбления

33-летний чемпион Москвы по карате Роман Маркин чуть не погиб от рук грабителей, когда возвращался домой из спортивной школы в подмосковном Видном. По пути он заметил двух мужчин, которые «голосовали» рядом с заглушенной машиной с поднятым капотом и решил помочь. Спортсмен припарковал свой автомобиль и подошёл к одному из мужчин, внезапно он заметил, как второй влез в его авто.