Чемпиона Москвы по карате пырнули заточкой во время ограбления
Обложка © VK / Роман Маркин
33-летний чемпион Москвы по карате Роман Маркин чуть не погиб от рук грабителей, когда возвращался домой из спортивной школы в подмосковном Видном. По пути он заметил двух мужчин, которые «голосовали» рядом с заглушенной машиной с поднятым капотом и решил помочь. Спортсмен припарковал свой автомобиль и подошёл к одному из мужчин, внезапно он заметил, как второй влез в его авто.
По данным сайта MK.ru, каратист быстро вернулся к машине и увидел, что злоумышленник взял его барсетку. В это время грабитель достал из кармана предмет, похожий на заточку с рукояткой, и ударил спортсмена в живот. Опрокинув нападавшего в сторону, пострадавший сел в автомобиль, зажал рану и уехал. Истекая кровью, он доехал до дома на Каширском шоссе, откуда вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, а сотрудники правоохранительных органов ищут преступников.
