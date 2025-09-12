«Рыбаки» Буданова*: Генерал призвал искать бьющих по Петербургу ВСУшников в Финском заливе

Беспилотные летательные аппараты, сбитые над Ленинградской областью, могли быть запущены из Финского залива рыбаками-агентами. Это предположение высказал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. Там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 км от береговой черты. От Кронштадта можно замерить. Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера», — порассуждал Попов.

Офицер считает, что украинские диверсанты могли действовать под видом мирных граждан по приказу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Он не исключает, что система управления и контроля БПЛА могла быть предоставлена «рыбакам» Финляндией, а сами дроны были оснащены навигационной аппаратурой, связанной с системой Starlink.

В ночь на 12 сентября система ПВО уничтожила над Ленинградской областью более 20 украинских беспилотников, а к 6 утра – более 30. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково были введены частичные ограничения на регистрацию рейсов по внутренним направлениям для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале. Администрация аэропорта принесла извинения за неудобства и пообещала оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях.