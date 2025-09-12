Губернатор штата Юта подтвердил задержание убийцы активиста Кирка
Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс в беседе с журналистами подтвердил информацию о задержании подозреваемого в убийстве известного активиста Чарли Кирка. Сейчас задержанный уже даёт показания.
«Мы поймали его. [...] Член семьи Тайлера Робинсона рассказал другу семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или дал понять, что он совершил инцидент», — сказал Кокс.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты 10 сентября. Его знали как активиста с консервативными взглядами: Кирк выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Подозреваемый сначала скрылся с места происшествия, но позже был задержан, когда его сдал властям собственный отец. Убийцей оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он притаился с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести выстрел.