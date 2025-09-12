Названа причина обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Трагедия на канатной дороге на Эльбрусе произошла из-за каната, который соскочил с балансира на шестой опоре. Об этом сообщает Telegram-канал института развития Кавказ.РФ.

«На кресельной канатной дороге, принадлежащей частной компании ООО «МКД Эльбрус», произошло чрезвычайное происшествие. На шестой опоре с балансира соскочил канат, в результате погибло два человека», — говорится в сообщении.