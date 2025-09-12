Единый день голосования
12 сентября, 14:55

Названа причина обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Соскочивший с балансира канат стал причиной обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / onajourney

Трагедия на канатной дороге на Эльбрусе произошла из-за каната, который соскочил с балансира на шестой опоре. Об этом сообщает Telegram-канал института развития Кавказ.РФ.

«На кресельной канатной дороге, принадлежащей частной компании ООО «МКД Эльбрус», произошло чрезвычайное происшествие. На шестой опоре с балансира соскочил канат, в результате погибло два человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся эвакуация оставшихся туристов при помощи вертолётов. Сложные погодные условия затрудняют спасательные работы, но к месту происшествия всё равно направлены все силы и средства Эльбрусского отряда МЧС, а также спасатели службы эксплуатации.

Опубликовано видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе
Напомним, 12 сентября на канатной дороге в Кабардино-Балкарии произошла авария, в результате которой погибли люди. По информации главы республики Казбека Кокова, причиной является сход тросов на одной из опор. Авария произошла на высоте 3,8 тысячи метров. Позднее стало известно о двух погибших.

