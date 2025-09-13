Трение не поможет: Life.ru узнал, чем ухаживать за сантехникой, чтобы не повредить её

Многие россияне уверены, что сильная химия и энергичное трение помогают быстрее справиться с грязью в ванной. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала Life.ru, что на самом деле такой подход не только не ускоряет уборку, но и буквально убивает покрытие сантехники.

На практике это оставляет микроповреждения покрытия и снижает срок службы сантехники. Усиливает проблему использование составов не по назначению: кислотные очистители для металлических смесителей, порошки для акриловых ванн. Привычка передерживать средство на поверхности дольше, чем прописано в инструкции, тоже может привести к повреждениям. Александра Чихринова Эксперт «ВсеИнструменты.ру»

Чихринова уточнила, что в зоне риска находятся акриловые ванны, душевые поддоны и металлические смесители. Керамика и эмаль более стойкие, но длительное воздействие кислот и щелочей негативно сказывается и на их поверхности.

«Опасными для отделки оказываются три группы химии. Во-первых, кислотные средства для удаления известкового налёта: они действительно растворяют кальций, но параллельно запускают коррозию металла. Во-вторых, мощные щёлочи рассчитаны на прочистку канализации, а при попадании на пластик или хром они оставляют заметные следы. И наконец, порошки с абразивом допустимы на прочной керамике, тогда как для акрила и эмали они противопоказаны: микросколы превращаются в заметные царапины и «собиратели» грязи», – объяснила эксперт.

Собеседница Life.ru посоветовала привязывать выбор чистящих средств к конкретному предмету. Для ванн и поддонов лучше использовать мягкие гели и ПАВ-средства без абразивов. Раковины и унитазы можно обрабатывать кислотными составами строго по инструкции, а смесители – мягкими спреями для хрома и нержавейки.

«Сейчас рынок предлагает и новые «щадящие» технологии. Например, средства с ферментами и биоразлагаемыми ПАВ, а также гели с микрогелевыми частицами, которые аккуратно снимают загрязнение механически, не царапая поверхность. Популярность набирают формулы с защитным слоем: после обработки вода хуже задерживается на стенках, а налёт нарастает медленнее – значит, и уборка требуется реже», – подчеркнула эксперт.