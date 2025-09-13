Незрелые бомбочки с ядом: Life.ru узнал у нутрициолога о главной опасности жимолости
Жимолость — это популярное декоративное и съедобное растение, которое часто используют в пищу. Однако полезно оно не всегда и далеко не для всех, рассказала Life.ru нутрициолог Ольга Бурлакова.
Некоторые виды жимолости содержат ядовитые вещества, особенно в незрелых плодах или в листьях и ветках. В основном это алкалоиды и гликозиды, которые при попадании в организм могут оказать токсическое действие.
Основной опасностью являются цианогенные гликозиды, которые при расщеплении высвобождают цианид — мощное ядовитое вещество, говорит эксперт. Цианид блокирует использование кислорода клетками, что может привести к симптомам интоксикации: головной боли, головокружению, слабости, тошноте и даже угрозе жизни в случае большого количества яда.
Незрелые плоды жимолости особенно опасны из-за наибольшего содержания токсинов. В зрелых плодах концентрация ядов значительно снижается, и при правильном использовании и умеренном потреблении жимолость становится безопасной.
По совету эксперта, перед употреблением важно убедиться, что это съедобный сорт, и принимать его в умеренных количествах. В противном случае злоупотребление может привести к негативным последствиям — например, отравлению или раздражению желудка и кишечника.
