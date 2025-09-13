Единый день голосования
12 сентября, 22:47

Губернатор Юты Кокс заявил, что убийца Кирка действовал в одиночку

Чарли Кирк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk177

Имеющиеся у властей США улики подтверждают, что убийца консервативного политика и активиста Чарли Кирка действовал один. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Каждый элемент имеющихся у нас на данный момент доказательств ясно показывает, что убийца действовал в одиночку», — подчеркнул он в интервью каналу Fox News.

Говоря о мотивах убийцы Кирка, губернатор предположил, что преступник испытывал ненависть к жертве и к его действиям.

«Эй, фашист! Лови!» Убийца Кирка сделал жуткие гравировки на гильзах перед выстрелом
«Эй, фашист! Лови!» Убийца Кирка сделал жуткие гравировки на гильзах перед выстрелом

Ранее появились сообщения о том, что соратника президента США Дональда Трампа и активиста Чарли Кирка убили патронами, содержащими идеологические послания. Напомним, в сооснователя и исполнительного директора Turning Point USA Чарли Кирка выстрелили во время выступления в университете Юты. Кирк умер в больнице. Преступник сбежал, однако позднее его задержали. Сотрудники ФБР нашли оружие, из которого застрелили общественника.

Лия Мурадьян
