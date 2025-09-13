У Тимура Иванова нашли именные часы с надписью Такой Тимур Иванов один

Во время обыска в загородном доме бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова нашли именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Ценные аксессуары обнаружили на третьем этаже особняка, в гардеробной комнате – часы без марки лежали на полке шкафа. Всего у Иванова изъяли 44 экземпляра часовых брендов премиум-класса, включая Patek Philippe, Breguet, Cartier, Hublot и Breitling, а также десятки ювелирных украшений с бриллиантами.