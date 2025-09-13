Единый день голосования
13 сентября, 05:04

У Тимура Иванова нашли именные часы с надписью Такой Тимур Иванов один

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Во время обыска в загородном доме бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова нашли именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Ценные аксессуары обнаружили на третьем этаже особняка, в гардеробной комнате – часы без марки лежали на полке шкафа. Всего у Иванова изъяли 44 экземпляра часовых брендов премиум-класса, включая Patek Philippe, Breguet, Cartier, Hublot и Breitling, а также десятки ювелирных украшений с бриллиантами.

Ранее Life.ru писал, что у Тимура Иванова нашли коллекцию оружия времён Второй мировой – среди неё были экземпляры, принадлежавшие офицерам СС и люфтваффе. По версии следствия, антиквариат он приобрёл на деньги от преступной деятельности. Расследование уголовного дела о крупной взятке завершено, сторона обвиняемого приступила к ознакомлению с его материалами.

