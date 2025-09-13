Единый день голосования
13 сентября, 07:51

Хуситы ударили по Тель-Авиву «гиперзвуком» и загнали в укрытия миллионы израильтян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило по израильскому Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой под названием «Палестина-2». Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine-2 с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо», — сказал он.

Вооружение было нацеленно на «чувствительные объекты» в израильской Яффе. По словам Сариа, операция привела к массовому укрытию «миллиона сионистских жителей» в убежищах и достигла поставленных целей. При этом в ночь на субботу ЦАХАЛ сообщила об обнаружении пуска ракеты с территории Йемена. Впоследствии Израиль заявил об успешном перехвате данной ракеты.

Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля

Ранее Life.ru рассказал, что в Йемене предрекли «мрачные дни» Израилю после убийства премьер-министра правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. Лидер политического совета движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат призвал иностранные компании покинуть страну, «пока не стало слишком поздно».


Наталья Афонина
