Хуситы ударили по Тель-Авиву «гиперзвуком» и загнали в укрытия миллионы израильтян

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило по израильскому Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой под названием «Палестина-2». Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооружённых сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine-2 с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо», — сказал он.