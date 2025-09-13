«Корабль уже на старте»: На видео сняли гигантский смерч в Каспийском море
Гигантский смерч в Каспийском море у берегов Дербента сняли на видео
В Каспийском море у берегов Дербента заметили огромный смерч. Кадры публикуют местные паблики.
Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня погода разбушевалась и на Камчатке — полуостров сотрясли подземные толчки магнитудой 6,3. В регионе объявлялась угроза цунами, но к настоящему моменту ситуация нормализовалась.