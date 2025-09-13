Ещё одна страна согласилась ввести свои войска на Украину
Посол Феррер Виейра заявил, что Аргентина готова отправить войска на Украину
Аргентина отправит на украинскую территорию своих военных, если в этом будет необходимость и к властям страны обратятся с соответствующим запросом. Об этом в интервью РБК рассказал аргентинский посол в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооружённые силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — пояснил он.
По его словам, Аргентина уже не раз участвовала в миротворческих миссиях ООН, поэтому имеет необходимый опыт и сможет помочь в ситуации с Украиной. Дипломат добавил, что всё-таки будет надеяться на успех решений президента США Дональда Трампа, который по его мнению, много делает для завершения конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил союзников Киева о негативных последствиях прямого военного вмешательства в украинский конфликт. Речь идёт о призывах европейских властей отправить военных НАТО на украинскую землю. На Западе такие планы маскируют под видом решения о «миротворцах». По утверждению президента Франции Эмманюэля Макрона, 26 стран обязались послать на Украину «силы сдерживания».