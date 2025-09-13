Единый день голосования
13 сентября, 13:25

Каллас призналась в страхе перед Россией и тремя её друзьями

Каллас заявила, что Россия, КНР, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок

Обложка © ТАСС / ЕРА

Россия, Китай, КНДР и Белоруссия укрепляют партнёрство, чтобы выступить единым фронтом и изменить существующий мировой порядок, сделав акцент на «власти и силе» как рычагах управления. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND, напомнив о саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит ШОС — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают», — пояснила она свою позицию.

Каллас уверена, что европейские страны не должны молча наблюдать за происходящим, Евросоюзу следует показать себя крупным геополитическим игроком, используя метод «кнута и пряника», заключила чиновница.

К слову, западные СМИ тоже считают, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС в китайском Тяньцзине открыто продемонстрировали своё единство. Там оказались поражены эпичным фото Путина, Моди и Си Цзиньпина.

Татьяна Миссуми
