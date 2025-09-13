Единый день голосования
13 сентября, 17:51

Из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе оказались заблокированы 25 альпинистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Двадцать пять альпинистов оказались заблокированы на склоне Эльбруса на высоте 3780 метров после аварии на канатной дороге. Об инциденте сообщает Mash.

Канатная дорогая в КБР и спасательная операция. Видео © Telegram / Mash

Все туристы, включая граждан Белоруссии, были новичками и впервые совершали восхождение на высочайшую вершину России. Их личные вещи, тёплая экипировка, документы и продукты питания остались в опечатанных кабинках подвесной дороги.

Гиды запретили группе самостоятельно спускаться из-за повышенной опасности, вынудив людей ночевать в необорудованных вагончиках при температуре около –5°C. На следующий день альпинистов эвакуировали с помощью автомобилей «КамАЗ» на безопасную высоту.

В настоящее время все участники группы находятся в безопасности, однако вопрос возвращения их личных вещей и документов остаётся нерешённым.

Тело третьего погибшего найдено на Эльбрусе, где оборвалась канатная дорога

Напомним, трагедия на канатной дороге в КБР произошла накануне. Из-за обрыва троса погибли трое человек — Life.ru публиковал список жертв — ещё девять пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с оказанием небезопасных услуг.

