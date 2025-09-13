Independent: Стармер смотрел матч Арсенала на стадионе во время протестов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил футбольный матч в Лондоне в разгар массовых протестов в столице. Об этом сообщает газета Independent.
Издание отмечает, что глава правительства находился на стадионе «Эмирейтс» вместе с сыном, наблюдая за игрой своего любимого клуба «Арсенал» против «Ноттингем Форест».
В это время в центральных районах Лондона происходили ожесточённые столкновения между правоохранительными органами и демонстрантами правых сил. Премьер-министр не комментировал своё присутствие на спортивном мероприятии во время общественных беспорядков.
Напомним, в Лондоне сегодня проходит масштабный протест против нелегальных мигрантов и политики в отношении предоставлении убежища беженцам из исламских стран. По оценкам британских силовиков, в митинге участвуют более 100 тысяч человек. Дело дошло до стычек протестующих с полицией.