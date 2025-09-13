Independent: Стармер смотрел матч Арсенала на стадионе во время протестов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил футбольный матч в Лондоне в разгар массовых протестов в столице. Об этом сообщает газета Independent.

Издание отмечает, что глава правительства находился на стадионе «Эмирейтс» вместе с сыном, наблюдая за игрой своего любимого клуба «Арсенал» против «Ноттингем Форест».