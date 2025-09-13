Единый день голосования
13 сентября, 19:09

Илон Маск призвал к роспуску британского парламента и новым выборам

Обложка © X / Ian Miles Cheong

Американский предприниматель Илон Маск в субботу выступил с предложением распустить парламент Великобритании и организовать досрочные выборы. Его заявление прозвучало во время онлайн-обращения на митинге правого активиста Томми Робинсона, проходившем в Лондоне под лозунгом «Объединим королевство».

По словам Маска, ждать очередного планового голосования слишком долго, а политическая ситуация требует немедленных решений. Он подчеркнул, что существующие институты не справляются с вызовами, стоящими перед страной. Бизнесмен указал на рост миграционных потоков, чрезмерную бюрократическую нагрузку и сужение пространства для общественной дискуссии. По его мнению, именно эти факторы подрывают устойчивость государства и требуют системных преобразований.

В Лондоне состоялась масштабная акция протеста, собравшая десятки тысяч участников, выступающих против нелегальной иммиграции и предоставления убежища выходцам из исламских стран. По данным правоохранительных органов, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. Организатором мероприятия выступил Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон), известный как лидер ультраправой организации «Английская лига обороны». Представители полиции столкнулись с агрессивными действиями со стороны демонстрантов, которые предприняли попытки прорыва оцепления во время этого крупного мероприятия правых сил.

Тимур Хингеев
