Восемь из 62 афтершоков ощутили за сутки жители Камчатки
Камчатка. Обложка © Unsplash / SnapSaga
За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировано 62 афтершока магнитудой от 3.5 до 7.4, из которых восемь ощущались населением. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Продолжается повышенная активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Решением главы региона в крае введён режим чрезвычайной ситуации природного характера.
Напомним, что утром 13 сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое ощущалось в ряде населённых пунктов. В результате сейсмической активности была объявлена угроза цунами, однако ожидаемая волна так и не была зафиксирована.