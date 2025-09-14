Только крест! Священник призвал не ставить «рудимент» атеизма над могилами христиан

Когда умирает православный христианин, над его могилой нужно ставить крест, материал которого значения не имеет, он может быть как деревянным, так и каменными или металлическим. Это так же естественно для русского человека, как и носить нательный крестик или ходить в храм, подчеркнул священнослужитель Владислав Береговой. А вот к памятникам он относится негативно.

«Памятники над могилами христиан — это рудимент атеистической эпохи, когда заявить о своей вере — означало подписать себе смертный приговор», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он обратил внимание, что сегодня россияне всё чаще выбирают вместо памятников для могил старые православные кресты без излишеств и украшений. При этом, по словам священника, последователи других религий или атеисты могут спокойно ставить на надгробия гранитные памятники.

«Это естественно для христианина — освящать с крестом свою жизнь и смерть. Собственно, и не существует старых православных крестов — внешний вид креста не менялся со времён распятия на нём Христа», — отметил Береговой.