Илон Маск объявил трансгендеров* террористами из-за убийства Кирка «ЛГБТ-пулями*»
Илон Маск назвал террористической ячейкой сообщество трансгендеров*
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Предприниматель Илон Маск в резкой форме осудил все трансгендерное* сообщество, назвав его «террористической ячейкой» на фоне расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Своё заявление американский предприниматель сделал в ходе дискуссии в социальной сети X.
«Похоже на то», — написал Маск, комментируя пост пользователя об организации преступления леворадикальными трансгендерами*.
Напомним, на патронах, которые были использованы для убийства Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические фразы с отсылкой к фашистам и движению ЛГБТ*. Подозреваемый был задержан полицией после того, как его отец лично сообщил о его местонахождении властям.
*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.