Илон Маск объявил трансгендеров* террористами из-за убийства Кирка «ЛГБТ-пулями*»

Предприниматель Илон Маск в резкой форме осудил все трансгендерное* сообщество, назвав его «террористической ячейкой» на фоне расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Своё заявление американский предприниматель сделал в ходе дискуссии в социальной сети X.