14 сентября, 10:24

Илон Маск объявил трансгендеров* террористами из-за убийства Кирка «ЛГБТ-пулями*»

Илон Маск назвал террористической ячейкой сообщество трансгендеров*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Предприниматель Илон Маск в резкой форме осудил все трансгендерное* сообщество, назвав его «террористической ячейкой» на фоне расследования убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Своё заявление американский предприниматель сделал в ходе дискуссии в социальной сети X.

«Похоже на то», — написал Маск, комментируя пост пользователя об организации преступления леворадикальными трансгендерами*.

Трамп запросил 58 млн долларов на безопасность чиновников после убийства Кирка
Трамп запросил 58 млн долларов на безопасность чиновников после убийства Кирка

Напомним, на патронах, которые были использованы для убийства Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические фразы с отсылкой к фашистам и движению ЛГБТ*. Подозреваемый был задержан полицией после того, как его отец лично сообщил о его местонахождении властям.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

Александра Мышляева
