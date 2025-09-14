Песков сделал важный вывод из расстрела Кирка прямо в университете в США

Американское общество переживает глубокий раскол и крайнюю поляризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка во время речи в университете в США.

«Это дело американских правоохранителей выяснять всё-таки — это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так», — сказал Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.