Песков сделал важный вывод из расстрела Кирка прямо в университете в США
Песков заявил о крайней поляризации американского общества после убийства Кирка
Обложка © Life.ru
Американское общество переживает глубокий раскол и крайнюю поляризацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка во время речи в университете в США.
«Это дело американских правоохранителей выяснять всё-таки — это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так», — сказал Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. После совершения побега, подозреваемого в совершении преступления задержали. Его собственный отец, имеющий за плечами 27 лет службы в правоохранительных органах, способствовал его передаче полиции.