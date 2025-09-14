Единый день голосования
14 сентября, 11:21

На грузовом судне у Гладкого острова в Петербурге произошло задымление

Обложка © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Санкт-Петербурге проводится проверка в связи с задымлением, произошедшим на грузовом судне у Гладкого острова. О ЧП сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«14 сентября в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне», — рассказали в прокуратуре.

По предварительной информации, судно является иностранным. Информация о перевозимом грузе не уточняется. Обстоятельства уточняются, задымление смогли ликвидировать.

Ранее стало известно, что в порту Приморск произошло открытое горение на судне. На месте происшествия сработала система пожаротушения, огонь удалось ликвидировать. Угроза затопления судна и разлива нефтепродуктов отсутствует.

