На грузовом судне у Гладкого острова в Петербурге произошло задымление
Обложка © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
В Санкт-Петербурге проводится проверка в связи с задымлением, произошедшим на грузовом судне у Гладкого острова. О ЧП сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«14 сентября в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне», — рассказали в прокуратуре.
По предварительной информации, судно является иностранным. Информация о перевозимом грузе не уточняется. Обстоятельства уточняются, задымление смогли ликвидировать.
