14 сентября, 19:48

«Полезный метраж»: Монтажёр фильмов раскрыл, какие сцены чаще всего вырезаются из кино

Монтажёр Марков: До экрана доходит лишь небольшая часть снятых кинокадров

Обложка © freepik

Значительная часть снятого материала вырезается ещё до финального монтажа фильма. Производство кино устроено таким образом, что на экран попадает лишь небольшая часть кадров. Так, в процессе чернового монтажа удаляются все неудачные дубли, а при многокамерной съёмке выбирается материал с наиболее подходящей камеры, рассказал монтажёр и режиссёр Владимир Марков, работавший над фильмами «Generation П», «День Д», сериалами «Кости», «Три сестры» и другими картинами.

Он привёл пример из сериала «Учёности плоды», где есть сцены боёв между партизанами и фашистами. Большинство участников боя снимались отдельно в течение всей сцены, но в монтаж попал только небольшой фрагмент съёмок. Для этого существует специальный термин — «полезный метраж». Соотношение между полезным и отснятым материалом зависит от динамики фильма и монтажа: в драме это примерно 1 к 4, а в боевике на одну минуту фильма может приходиться несколько десятков минут чернового материала.

После сборки всего «полезного» материала получается черновая версия фильма, которая обычно на 10% длиннее финального варианта. На этом этапе начинается самая сложная работа — вырезать так, чтобы не испортить фильм, ведь монтаж — это не только склейка, но и умелое редактирование.

Первыми вырезают «входы-выходы», также обычно вырезают повторы. Иногда сцена, которая казалась важной по сценарию, в процессе монтажа оказывается излишней, так как её смысл уже понятен зрителю. Такие сцены убирают, чтобы не затягивать фильм и не делать его скучным. Нередко из фильма вырезают очень удачные сцены — просто потому что они «не влезли» в общий хронометраж, но они могут попасть в режиссёрскую версию.

«Дело в том, что если вы вырезаете неудачную сцену или материал с техническим браком, значит вы вынуждены это убрать. Если же вырезается удачная сцена, значит она действительно не нужна, без неё фильм становится лучше», — объяснил собеседник «Газеты.ru».

Ранее на встрече с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой президент России Владимир Путин поднял вопрос о квотах на прокат иностранных фильмов в стране. По его словам, многие деятели культуры и кино направляли письма с просьбами о защите российского кинематографа. Любимова поддержала идею, отметив, что помощь отечественному кинематографу необходима.

