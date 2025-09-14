«Полезный метраж»: Монтажёр фильмов раскрыл, какие сцены чаще всего вырезаются из кино

Значительная часть снятого материала вырезается ещё до финального монтажа фильма. Производство кино устроено таким образом, что на экран попадает лишь небольшая часть кадров. Так, в процессе чернового монтажа удаляются все неудачные дубли, а при многокамерной съёмке выбирается материал с наиболее подходящей камеры, рассказал монтажёр и режиссёр Владимир Марков, работавший над фильмами «Generation П», «День Д», сериалами «Кости», «Три сестры» и другими картинами.

Он привёл пример из сериала «Учёности плоды», где есть сцены боёв между партизанами и фашистами. Большинство участников боя снимались отдельно в течение всей сцены, но в монтаж попал только небольшой фрагмент съёмок. Для этого существует специальный термин — «полезный метраж». Соотношение между полезным и отснятым материалом зависит от динамики фильма и монтажа: в драме это примерно 1 к 4, а в боевике на одну минуту фильма может приходиться несколько десятков минут чернового материала.

После сборки всего «полезного» материала получается черновая версия фильма, которая обычно на 10% длиннее финального варианта. На этом этапе начинается самая сложная работа — вырезать так, чтобы не испортить фильм, ведь монтаж — это не только склейка, но и умелое редактирование.

Первыми вырезают «входы-выходы», также обычно вырезают повторы. Иногда сцена, которая казалась важной по сценарию, в процессе монтажа оказывается излишней, так как её смысл уже понятен зрителю. Такие сцены убирают, чтобы не затягивать фильм и не делать его скучным. Нередко из фильма вырезают очень удачные сцены — просто потому что они «не влезли» в общий хронометраж, но они могут попасть в режиссёрскую версию.

«Дело в том, что если вы вырезаете неудачную сцену или материал с техническим браком, значит вы вынуждены это убрать. Если же вырезается удачная сцена, значит она действительно не нужна, без неё фильм становится лучше», — объяснил собеседник «Газеты.ru».