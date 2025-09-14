«К зиме плохо подготовлены»: Германия столкнулась с беспрецедентным дефицитом лекарств
Глава немецких фармацевтов: В ФРГ зафиксированы перебои с поставками лекарств
Германия вступает в сезон простудных заболеваний с критической нехваткой медикаментов в аптечных сетях по всей стране. Как заявил глава федерального союза немецких фармацевтов (ABDA) Томас Прайс в интервью газете Bild, система здравоохранения столкнулась с системным кризисом доступности лекарственных средств.
«К этой зиме мы подходим очень плохо подготовленными. Проблема дефицита лекарственных средств стала неизменной темой в аптеках. У нас есть много лекарств, более 500 из них внесены в официальный список, которые трудно достать там, где есть перебои с поставками», — заявил Прайс.
Особую тревогу вызывает острая нехватка детских антибиотиков, препаратов для лечения астмы и СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности), а также психотропных лекарственных средств. Для обеспечения базовой доступности медикаментов Германия вынуждена организовывать экстренные поставки из-за рубежа.
Глава ABDA подчеркнул, что страна утратила статус «аптеки мира», который исторически принадлежал ей. Сегодня ФРГ зависит от импорта недорогих дженериков из Китая и Индии, в то время как инновационные препараты поставляются преимущественно из США. Эта зависимость от международных поставок, по словам Прайса, делает немецкую систему здравоохранения уязвимой в условиях глобальных кризисов.
