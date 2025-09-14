Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 14:14

«К зиме плохо подготовлены»: Германия столкнулась с беспрецедентным дефицитом лекарств

Глава немецких фармацевтов: В ФРГ зафиксированы перебои с поставками лекарств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chris Redan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chris Redan

Германия вступает в сезон простудных заболеваний с критической нехваткой медикаментов в аптечных сетях по всей стране. Как заявил глава федерального союза немецких фармацевтов (ABDA) Томас Прайс в интервью газете Bild, система здравоохранения столкнулась с системным кризисом доступности лекарственных средств.

«К этой зиме мы подходим очень плохо подготовленными. Проблема дефицита лекарственных средств стала неизменной темой в аптеках. У нас есть много лекарств, более 500 из них внесены в официальный список, которые трудно достать там, где есть перебои с поставками», заявил Прайс.

Особую тревогу вызывает острая нехватка детских антибиотиков, препаратов для лечения астмы и СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности), а также психотропных лекарственных средств. Для обеспечения базовой доступности медикаментов Германия вынуждена организовывать экстренные поставки из-за рубежа.

Глава ABDA подчеркнул, что страна утратила статус «аптеки мира», который исторически принадлежал ей. Сегодня ФРГ зависит от импорта недорогих дженериков из Китая и Индии, в то время как инновационные препараты поставляются преимущественно из США. Эта зависимость от международных поставок, по словам Прайса, делает немецкую систему здравоохранения уязвимой в условиях глобальных кризисов.

Министр сельского хозяйства Германии призвал запастись равиоли на случай войны
Министр сельского хозяйства Германии призвал запастись равиоли на случай войны

Ранее появлялась информация о предложении немецкого правительства усилить правила выдачи шенгенских виз россиянам в рамках очередного, девятнадцатого пакета санкций. Тем не менее в последнее время Германия не предпринимала никаких дополнительных шагов по ограничению выдачи виз для граждан России. По данным пресс-службы дипломатического представительства, данные меры были приняты ещё три года назад.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar