Telegraph: Полиция Лондона намерена выдавать оружие рядовым сотрудникам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Gomez
Руководство лондонской полиции изучает возможность выдачи огнестрельного оружия рядовым сотрудникам. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на полицейский отчёт.
«В ходе внутреннего расследования установили, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами», — указано в публикации.
Пересмотр правил выдачи оружия состоялся после инцидента в 2022 году, когда двое сотрудников полиции получили серьёзные ножевые ранения в центре Лондона.
Сейчас огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным специалистам из специализированных подразделений. Также его получают те, кто обеспечивает безопасность на важных мероприятиях и занимается отстрелом опасных животных. Другие полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.
