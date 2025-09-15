Telegraph: Полиция Лондона намерена выдавать оружие рядовым сотрудникам

Пересмотр правил выдачи оружия состоялся после инцидента в 2022 году, когда двое сотрудников полиции получили серьёзные ножевые ранения в центре Лондона.

Сейчас огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным специалистам из специализированных подразделений. Также его получают те, кто обеспечивает безопасность на важных мероприятиях и занимается отстрелом опасных животных. Другие полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.