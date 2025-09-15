Этнограф Каверин назвал купленные открытки причиной задержания в Афганистане

Российского этнографа Святослава Каверина могли задержать в Афганистане из-за пачки старых открыток с изображениями противников движения «Талибан»* Подробности своего ареста и освобождения ученый раскрыл в интервью «Газете.Ru».

«Возможно, триггером стало то, что в моих вещах нашли пачку открыток, отпечатанных лет 20 назад, и среди них портреты полевого командира Ахмада Шах Масуда — главного врага «Талибана»*. Открытки я свободно купил в столичном дукане», — уточнил Каверин.

По словам исследователя, инцидент произошел по чистой случайности в его последний день пребывания в стране. На въезде в город сотрудник службы безопасности обратил внимание на загруженный багажом автомобиль и потребовал удостоверение личности. После того как Каверин предъявил паспорт, у него из рук выхватили смартфон и задержали для разговора.

Далее, как сообщил этнограф, при обыске последовали надуманные обвинения. Сначала его заподозрили в контрабанде, а затем — в преподавании персидского языка будущим боевикам запрещённого ИГИЛ**. Сам учёный охарактеризовал эти версии как шизоидные и сочинённые на ходу.

Каверин также добавил, что, несмотря на то что у талибов копилось досье на него из-за его шестой по счёту поездки в страну, у правоохранителей не было достаточных улик для ареста при въезде. Своё задержание он назвал произволом.

Напомним, Каверин был задержан афганскими властями 19 июля в городе Кундуз во время исследовательской поездки, связанной с изучением провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. Как сообщил учёный, его арестовали по формальному обвинению в попытке провезти украшения контрабандой. Для проведения следственных действий его доставили в Главное управление разведки Афганистана в Кабуле. В конечном итоге, 9 сентября он был освобождён из-под стражи и смог вылететь обратно в Россию.