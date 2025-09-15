«Протрезвела и стало страшно»: Медведев ответил главе МИД Австрии на слова о НАТО
Медведев обвинил главу МИД Австрии в непоследовательности по вопросу НАТО
Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN, Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал заявление главы МИД Австрии Беаты Майнль-Райзингер о возможном вступлении страны в НАТО и её роли в переговорах между Россией и Украиной. Об этом политик заявил в своём Telegram-канале.
Медведев иронично отметил, что австрийский министр, спустя почти два месяца после заявлений о необходимости присоединения к НАТО, внезапно вспомнила о нейтральном статусе страны и предложила Вену в качестве площадки для переговоров. Он подчеркнул, что такие противоречивые заявления выглядят как следствие «выхода хмеля от австрийского шнапса» и призвал главу австрийского МИД лучше изучать историю в школе.
«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беата протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе», — написал Медведев.
Ранее Майнль-Райзингер заявила, что Австрия должна оставаться нейтральной страной и не вступать в НАТО. Также предложила Вену в качестве площадки для возможных переговоров между Россией и Украиной.
В сентябре канцлер Австрии Кристиан Штокер опроверг сообщения о возможном вступлении страны в НАТО. По его словам, нейтральный статус республики остаётся неизменным и сомнению не подлежит. Так он ответил на слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к альянсу.