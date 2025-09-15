Владимир Путин
15 сентября, 10:55

Пушилин предложил снять фильм про погибшего в боях за Россию сына замглавы ЦРУ

Майкл Глосс. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры русской весны

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с инициативой создания художественного фильма, посвящённого подвигу погибших военнослужащих — сына заместителя главы ЦРУ Майкла Глосса и его сослуживца Ивана Коковина. О своём предложении он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин подчеркнул, что оба бойца, сражавшиеся в составе Вооружённых сил России (ВС РФ), погибли под Часовым Яром в 2024 году, но показали пример того, как следует бороться за свои убеждения. Он отметил, что перед гибелью военнослужащие совершили по-настоящему мужские и человеческие поступки, заслуживающие отдельного художественного осмысления.

Напомним, что Майкл Глосс — сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. В 2023 году он прибыл в Россию и вместе с Иваном Коковиным отправился на СВО, где сражался около Часова Яра. Их жизнь трагически оборвалась в ходе операции 4 апреля 2024 года, когда они приняли участие во взятие укрепрайона Вавилон. Украинские боевики нанесли удар по бронетранспортёру Глосса и Коковина, в результате чего бойцы получили ранения. Позже беспилотник ВСУ сбросил на них мину, из-за этого оба героя погибли.

Их подвиги не были забыты, по этой причине специализированной школе с углублённым изучением иностранных языков № 115 в Донецке присвоили имена Коковина и Глосса.

