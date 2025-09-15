Владимир Путин
15 сентября, 10:44

Блогер Подоляка выступил против «обнадёживающих» сводок из зоны СВО

Подоляка: С обнадёживающими публикациями об СВО пора завязывать

Обложка © ТАСС / Александр Река

Военблогер Юрий Подоляка выразил несогласие с распространением сводок из зоны СВО, которые представляются излишне позитивными и не соответствуют действительности. Об этом он написал в Telegram-канале.

В качестве примера Подоляка сослался на публикацию в одном из Telegram-каналов, которая утверждала, что российские войска продвинулись в Купянске более чем на километр за сутки.

«При таких «темпах продвижения» главное — Купянск не проскочить», — сыронизировал блогер.

По его словам, с подобными «обнадёживающими» публикациями «пора завязывать».

Ранее Life.ru рассказывал историю участника СВО, который проехал по трём минам и чудом остался жив. Кроме того, российский танкист рассказал, как выжил в тылу ВСУ и похудел на 25 килограммов.

Наталья Демьянова
