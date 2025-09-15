Блогер Подоляка выступил против «обнадёживающих» сводок из зоны СВО
Подоляка: С обнадёживающими публикациями об СВО пора завязывать
Обложка © ТАСС / Александр Река
Военблогер Юрий Подоляка выразил несогласие с распространением сводок из зоны СВО, которые представляются излишне позитивными и не соответствуют действительности. Об этом он написал в Telegram-канале.
В качестве примера Подоляка сослался на публикацию в одном из Telegram-каналов, которая утверждала, что российские войска продвинулись в Купянске более чем на километр за сутки.
«При таких «темпах продвижения» главное — Купянск не проскочить», — сыронизировал блогер.
По его словам, с подобными «обнадёживающими» публикациями «пора завязывать».
