Посол России вызвана в МИД Болгарии из-за ситуации с БПЛА в небе Польши

МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову и вручил ей письменный демарш в связи с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщается в официальном заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

В документе выражается поддержка позиции Польши и осуждаются предполагаемые нарушения воздушного пространства, которые болгарская сторона называет «недопустимыми». Аналогичная позиция была выражена и в отношении инцидента с воздушным пространством Румынии 13 сентября.

Посол России Элеонора Митрофанова, комментируя демарш, повторила официальную позицию Минобороны РФ, что российские БПЛА к инциденту в Польше не имеют никакого отношения, поскольку технические характеристики аппаратов не позволяют им преодолевать такие расстояния.

Митрофанова также высказала личное мнение, что инцидент может быть сознательной провокацией со стороны Украины или Польши, направленной на эскалацию конфронтации в регионе.