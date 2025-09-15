Владимир Путин
15 сентября, 14:01

Пострадавший при атаке ВСУ фермер из Воронежской области умер в больнице

Гусев: В Воронежской области умер фермер, пострадавший при атаке ВСУ 7 сентября

Обложка © Life.ru

Сотрудник сельскохозяйственного предприятия в Аннинском районе Воронежской области, получивший тяжёлые ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 7 сентября, скончался в медицинском учреждении. О трагическом инциденте сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Наш регион понёс ещё одну потерю от террористических атак киевского режима. В больнице скончался мужчина, получивший тяжёлое ранение при ударе БПЛА по гражданскому объекту в ночь на 7 сентября», — написал он в соцсетях.

Фермер пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотника. После происшествия его немедленно госпитализировали в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь.

В результате атаки БПЛА в Аннинском районе также произошло возгорание хозяйственной постройки, повреждены оконные конструкции в двух частных домовладениях. В соседнем муниципалитете были зафиксированы повреждения стен жилого дома и местной линии электропередач.

Согласно заявлениям Александра Гусева, в ночь на 7 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов над территорией пяти районов Воронежской области.

