Пострадавший при атаке ВСУ фермер из Воронежской области умер в больнице

Сотрудник сельскохозяйственного предприятия в Аннинском районе Воронежской области, получивший тяжёлые ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 7 сентября, скончался в медицинском учреждении. О трагическом инциденте сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Наш регион понёс ещё одну потерю от террористических атак киевского режима. В больнице скончался мужчина, получивший тяжёлое ранение при ударе БПЛА по гражданскому объекту в ночь на 7 сентября», — написал он в соцсетях.

Фермер пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотника. После происшествия его немедленно госпитализировали в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь.

В результате атаки БПЛА в Аннинском районе также произошло возгорание хозяйственной постройки, повреждены оконные конструкции в двух частных домовладениях. В соседнем муниципалитете были зафиксированы повреждения стен жилого дома и местной линии электропередач.