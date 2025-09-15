Владимир Путин
Регион
15 сентября, 16:24

В Свердловской области задержали второго террориста, сбежавшего из СИЗО

В Свердловской области задержали террориста Корюкова*, сбежавшего из СИЗО

Иван Корюков*. Обложка © Telegram / Антитеррор Урал

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга произвели задержание Ивана Корюкова* — второго заключенного, сбежавшего из СИЗО-1. Местом его поимки стал микрорайон Уктус, сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

«Рядом с Уктусом задержали около двух часов назад», — сказал собеседник агентства.

При задержании Корюков* пытался снова скрыться, но не смог.

Напомним, ранее из СИЗО-1 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых — Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*.

Последний был задержан в Екатеринбурге 8 сентября, Life.ru публиковал кадры с операции по его задержанию.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

