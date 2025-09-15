В Свердловской области задержали второго террориста, сбежавшего из СИЗО
В Свердловской области задержали террориста Корюкова*, сбежавшего из СИЗО
Иван Корюков*. Обложка © Telegram / Антитеррор Урал
Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга произвели задержание Ивана Корюкова* — второго заключенного, сбежавшего из СИЗО-1. Местом его поимки стал микрорайон Уктус, сообщает URA.ru со ссылкой на источник.
«Рядом с Уктусом задержали около двух часов назад», — сказал собеседник агентства.
При задержании Корюков* пытался снова скрыться, но не смог.
Напомним, ранее из СИЗО-1 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых — Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*.
Последний был задержан в Екатеринбурге 8 сентября, Life.ru публиковал кадры с операции по его задержанию.
* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.