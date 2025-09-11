Руководитель СИЗО-1 Екатеринбурга уволился после побега осуждённых террористов

Начальник следственного изолятора (СИЗО) №1 подполковник Алексей Киселёв покинул пост после инцидента с побегом двух заключённых террористов. Как сообщает телеграм-канал Baza, отставка была инициирована руководством, хотя формально Киселёв подал заявление по собственному желанию.

По данным телеграм-канала, Киселёв покинул свой пост 10 сентября. Хотя подполковник подал заявление об увольнении по собственному желанию, есть мнение, что это решение было принято под давлением. Личность его преемника на данный момент не разглашается.