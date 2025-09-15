Сербия продолжает сохранять верность своим традициям дружбы с Россией, невзирая на попытки западных стран повлиять на её позицию. Такое заявление сделал сербский посол в России Момчило Бабич, выступая перед гостями праздника, посвящённого единству, свободе и национальному флагу страны.

«Мы подвергаемся давлению из-за наших тесных, дружеских отношений с Россией, и не введения санкций против неё. Это мне почти открыто говорят западные дипломаты, советуя, якобы в дружеском тоне, подумать над дружбой с Россией», — сказал Бабич.

Посол категорически исключил саму возможность даже задумываться над предложением прекратить дружбу с Россией.