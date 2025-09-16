«Казуистика»: Проктолог рассказала, к чему может привести лечение простатита пчёлами

В Сети набирает популярность методика лечения простатита ядом пчёл. Спрос на альтернативную медицину растёт в Дагестане. Терапия заключается в том, что специалист подносит насекомое к биологически активным точкам в области поясницы, ягодиц и заднего прохода, где пчела оставляет жало. К чему может привести такое лечение, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-проктолог Марьяна Абрицова.

В народной медицине пчелиный яд обладает рядом полезных свойств благодаря действию ряда его веществ, таких как мелитина, бисульфидов и других компонентов. Например, мелитин способен повышать уровень глюкокортикоидов в организме, что косвенно способствует снижению воспалительных процессов.

В периоды, когда ещё не было современных фармацевтических препаратов, пчелиный яд использовался народными целителями для лечения различных воспалительных состояний, в том числе и для снятия боли при ревматоидном артрите. В этих случаях предполагалось, что введение пчелиного яда через укусы должно было вызвать противовоспалительный эффект, стимулируя иммунную систему и уменьшая симптоматику.

Что касается использования укусов пчёл для лечения хронического простатита, то это — казуистика, то есть редкий или спорный случай, и в современном контексте считается крайне опасным и вредным. Абрицова Марьяна Кандидат медицинских наук, врач-проктолог

Основная проблема заключается в том, что укус пчелы вызывает сильнейший отёк, а также выраженную аллергическую реакцию — от лёгких покраснений до опасных для жизни анафилактических шоков. У отдельных людей даже один укус может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Кроме того, научных данных, подтверждающих эффективность такого метода при лечении простатита или каких-либо других заболеваний предстательной железы, нет. Более того, системное введение пчелиного яда, а особенно — через задний проход, не только не имеет никакого терапевтического эффекта, но и может усугубить состояние пациента. Это связано с возможностью развития сильных аллергических реакций и воспалений, уточняет эксперт.

Применение пчелиного яда в терапевтических целях без строго научной основы и соблюдения мер предосторожности — это риск для здоровья, который однозначно превосходит потенциальную пользу. В современной медицине существуют более безопасные и эффективные методы лечения заболеваний простаты и воспалительных состояний, и прибегать к таким опасным и неподтверждённым народным практикам не рекомендуется, заключает специалист.