Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 02:07

У резиденции Нетаньяху собрались протестующие против операции в секторе Газа

Протестующие против наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа установили палатки около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Такой информацией делится порта Ynet.

Видео © X / Eli Goldman | אלי גולדמן

Напомним, на прошлой неделе израильский премьер обратился к населению Газы с призывом покинуть город, анонсировав масштабную сухопутную операцию. В ночь на 16 сентября силы ЦАХАЛ приступили к наступательным действиям.

«Семьи заложников установили палатки у резиденции премьер-министр Биньямина Нетаньяху, протестуя против его намерения расширить наземную операцию в городе Газа», — говорится в публикации Ynet.

Полиция оцепила зону радиусом в 300 метров от дома премьер-министра Израиля.

Очевидцы сообщают, что сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам
Очевидцы сообщают, что сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам

После начала наступления израильская сторона нанесла 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. Как сообщают жители Газы, израильские войска в некоторых районах использовали роботов, начинённых взрывчатыми взрывчаткой. В небе над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь.

BannerImage

Обложка © X / Eli Goldman | אלי גולדמן

Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar