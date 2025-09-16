У резиденции Нетаньяху собрались протестующие против операции в секторе Газа

Протестующие против наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа установили палатки около резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Такой информацией делится порта Ynet.

Видео © X / Eli Goldman | אלי גולדמן

Напомним, на прошлой неделе израильский премьер обратился к населению Газы с призывом покинуть город, анонсировав масштабную сухопутную операцию. В ночь на 16 сентября силы ЦАХАЛ приступили к наступательным действиям.

«Семьи заложников установили палатки у резиденции премьер-министр Биньямина Нетаньяху, протестуя против его намерения расширить наземную операцию в городе Газа», — говорится в публикации Ynet.

Полиция оцепила зону радиусом в 300 метров от дома премьер-министра Израиля.