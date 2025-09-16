Очевидцы сообщают, что сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам

Сектор Газа подвергается «массированным и нескончаемым» бомбардировкам. Об этом рано утром 16 сентября сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на очевидцев.

По словам местного жителя Ахмеда Газаля, угроза продолжает нарастать. Он сообщил, что некоторые дома разрушены, а люди оказались под завалами.

«Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестаёт нарастать», — рассказал агентству Газаль.