16 сентября, 02:01

Очевидцы сообщают, что сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Сектор Газа подвергается «массированным и нескончаемым» бомбардировкам. Об этом рано утром 16 сентября сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на очевидцев.

По словам местного жителя Ахмеда Газаля, угроза продолжает нарастать. Он сообщил, что некоторые дома разрушены, а люди оказались под завалами.

«Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестаёт нарастать», — рассказал агентству Газаль.

Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару

Ранее стало известно, что израильские силы нанесли 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. ЦАХАЛ в некоторых районах использовала роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь. Напомним, что Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, стремясь установить полный контроль над палестинским анклавом.

