Очевидцы сообщают, что сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам
Сектор Газа подвергается «массированным и нескончаемым» бомбардировкам. Об этом рано утром 16 сентября сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на очевидцев.
По словам местного жителя Ахмеда Газаля, угроза продолжает нарастать. Он сообщил, что некоторые дома разрушены, а люди оказались под завалами.
«Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестаёт нарастать», — рассказал агентству Газаль.
Ранее стало известно, что израильские силы нанесли 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. ЦАХАЛ в некоторых районах использовала роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь. Напомним, что Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, стремясь установить полный контроль над палестинским анклавом.