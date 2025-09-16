В секторе Газа при обстрелах ЦАХАЛ погибли более 60 человек
WAFA: В секторе Газа при израильских обстрелах погибли 62 человека
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gaza - Survival Journey
Более 60 человек погибли в результате обстрелов со стороны Израиля 15 сентября в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на медиков.
«В результате израильских авиаударов, продолжающихся с начала понедельника, погибли 62 человека, большинство из которых — в городе Газа», — указывает агентство.
Ранее стало известно, что израильские силы нанесли 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. ЦАХАЛ использовала в некоторых районах роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Вертолёты Apache летают над городом и периодически открывают огонь. Напомним, Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, чтобы установить полный контроль над палестинским анклавом.