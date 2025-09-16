«Газа в огне»: В Израиле заявили об ударе «железным кулаком» по ХАМАС
Министр обороны Израиля Кац: Действия в Газе продолжатся до разгрома ХАМАС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
«Газа в огне» после ночных ударов Израиля по территории, и это будет продолжаться вплоть до полного разгрома палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена», — написал Кац в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью установить полный контроль над этой территорией. Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение.