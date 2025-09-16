В ходе официального визита в Китай президент РФ Владимир Путин сделал стратегически важный шаг, который вызвал недоумение у западных стран, ожидавших просьб о помощи от российской стороны. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«США и Европа были ошеломлены. Путин не только не обратился за помощью, но и проявил беспрецедентную щедрость к Китаю», — констатируют китайские журналисты.

Как уточняется, Москва предложила Пекину передачу ключевых технологий для авиационной промышленности, включая производство композитных крыльев и современных авиадвигателей ПД-35.

Аналитики издания отмечают, что действия российского лидера вызвали недоумение на Западе. Страны, входящие в состав НАТО, не понимают, почему Путин не просит помощи у Китая, а лишь проявляет беспрецедентную щедрость к этой стране. В материале подчёркивается, что подобный жест нельзя расценивать как простую благотворительность — он отражает глубинные геополитические процессы.

Журналисты полагают, что Россия осознанно укрепляет стратегическое партнёрство с Востоком, понимая долгосрочный характер противостояния с Западом. Китай будет зависеть от российских авиационных технологий на протяжении многих лет, что дополнительно укрепит союз двух стран.