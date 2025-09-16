На Украине впервые с начала СВО возобновили прямые трансляции заседаний Рады
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Телеканал «Рада» вернулся к прямым трансляциям из парламента Украины впервые с начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Скриншот прямой трансляции Телеканала «Рада». Фото © YouTube / Телеканал Рада
В настоящее время в сессионном зале присутствует не более 50 депутатов. Ранее, как сообщает издание, исключение делалось лишь для трансляции, на которой возвращали полномочия Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).
