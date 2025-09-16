Владимир Путин
16 сентября, 08:57

На Украине впервые с начала СВО возобновили прямые трансляции заседаний Рады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Телеканал «Рада» вернулся к прямым трансляциям из парламента Украины впервые с начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Скриншот прямой трансляции Телеканала «Рада». Фото © YouTube / Телеканал Рада

В настоящее время в сессионном зале присутствует не более 50 депутатов. Ранее, как сообщает издание, исключение делалось лишь для трансляции, на которой возвращали полномочия Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

На Украине предложили запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за «российских нарративов»

А ранее в Верховной раде выступили с неожиданным заявлением. Так, нардеп Безуглая заявила, что без внутренних преобразований Украина рискует стать страной-хосписом. Также в Раде звучали заявления об огромной дыре в украинском бюджете.

