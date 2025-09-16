Более половины населения Земли сможет посмотреть трансляцию Интервидения
Трансляция международного музыкального конкурса Интервидение охватит аудиторию свыше 4,3 млрд человек из 23 стран-участниц, что составляет более половины населения Земли. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Мы посмотрели [список стран участников конкурса], 23 страны <…>, в них проживает 4 миллиарда 334 миллиона человек. Это, на секундочку, больше, чем половина земного шара», — заявил он на пресс-конференции.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, конкурс планируется сделать ежегодным. Он сообщил, что уже есть желающие принять его в следующем и последующих годах, и пообещал в ближайшее время назвать место проведения в 2026-м.
Напомним, участие в Интервидении подтвердили более 20 стран, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и государства Ближнего Востока. Россию представит популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов), он выйдет на сцену 20 сентября под девятым номером. Ведущими мероприятия станут Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.