Более половины населения Земли сможет посмотреть трансляцию Интервидения

Трансляция международного музыкального конкурса Интервидение охватит аудиторию свыше 4,3 млрд человек из 23 стран-участниц, что составляет более половины населения Земли. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Мы посмотрели [список стран участников конкурса], 23 страны <…>, в них проживает 4 миллиарда 334 миллиона человек. Это, на секундочку, больше, чем половина земного шара», — заявил он на пресс-конференции.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, конкурс планируется сделать ежегодным. Он сообщил, что уже есть желающие принять его в следующем и последующих годах, и пообещал в ближайшее время назвать место проведения в 2026-м.