Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал резкий ответ британскому изданию The Guardian, которое в своей публикации иронизировало по поводу возрождения конкурса Интервидение в Москве. На пресс-конференции, посвящённой проведению международного фестиваля, глава российского МИД заявил, что британцы просто не могут смириться со своей нереализованностью.

«Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось, и, к огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — заявил Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать статью The Guardian.

Министр подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, последовательно выступает за развитие гуманитарных связей и межкультурного диалога. Подавляющее большинство иностранцев, впервые приезжающих в Москву, увозят исключительно позитивные впечатления. Лавров также отметил, что подобные публикации в западных СМИ представляют собой часть кампании по изоляции России и ограничению права людей на культурный обмен.