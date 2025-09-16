Владимир Путин
16 сентября, 10:32

«У них ничего не осталось»: Лавров жёстко ответил британцам на критику Интервидения

Лавров: Россия возрождает Интервидение, а у Британии уже нечего возрождать

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал резкий ответ британскому изданию The Guardian, которое в своей публикации иронизировало по поводу возрождения конкурса Интервидение в Москве. На пресс-конференции, посвящённой проведению международного фестиваля, глава российского МИД заявил, что британцы просто не могут смириться со своей нереализованностью.

«Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось, и, к огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — заявил Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать статью The Guardian.

Министр подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, последовательно выступает за развитие гуманитарных связей и межкультурного диалога. Подавляющее большинство иностранцев, впервые приезжающих в Москву, увозят исключительно позитивные впечатления. Лавров также отметил, что подобные публикации в западных СМИ представляют собой часть кампании по изоляции России и ограничению права людей на культурный обмен.

Ранее своё участие в конкурсе Интервидение подтвердили свыше 20 стран. В числе заявленных участников – Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, США и другие. Россию на конкурсе представит SHAMAN (Ярослав Дронов), который выступит 20 сентября под номером девять. Ведущими этого мероприятия станут молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.

Алиса Хуссаин
