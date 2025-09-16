Мосгорсуд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров Победы
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мосгорсуд полностью отменил постановление о необходимости увеличения авиакомпанией «Победа» допустимых размеров ручной клади. Данную информацию огласили на заседании.
Щербинский суд по иску прокурора hfytt обязал перевозчика увеличить нормы провоза покупок из дьюти-фри как минимум до 24х32 сантиметра. Не дожидаясь вступления этого решения в силу, авиакомпания самостоятельно изменила правила, сняв все ограничения по весу, разрешив дополнительный ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличив допустимый размер пакета из duty free. В связи с этим прокурор отказался от иска в апелляционной инстанции.
При этом основные параметры ручной клади остаются прежними: вещи должны помещаться в калибратор размером 36×30×27 сантиметров. Альтернативно допускается одно место габаритами до 15×36×30 см и рюкзак до 12×36×30 см. Изначально действия перевозчика были признаны незаконными, так как установленные им нормативы рассматривались как злоупотребление правом и ущемление интересов пассажиров.
