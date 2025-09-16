Мосгорсуд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров Победы

Щербинский суд по иску прокурора hfytt обязал перевозчика увеличить нормы провоза покупок из дьюти-фри как минимум до 24х32 сантиметра. Не дожидаясь вступления этого решения в силу, авиакомпания самостоятельно изменила правила, сняв все ограничения по весу, разрешив дополнительный ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличив допустимый размер пакета из duty free. В связи с этим прокурор отказался от иска в апелляционной инстанции.