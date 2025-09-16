Биоспутник с мышами и мухами вернётся на Землю на этой неделе

Космический аппарат «Бион-М» №2, несущий живые организмы, вернется на Землю 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«На этой неделе — 19 сентября — ожидаем посадку спускаемого аппарата», — говорится в публикации.

Спускаемый аппарат «Бион-М» совершит посадку на территории Оренбургской области. Возвращение мышей-космонавтов будет сопровождаться масштабной поисковой операцией с использованием вертолетов и вездеходов. Основная задача проекта – исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.