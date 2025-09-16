Биоспутник с мышами и мухами вернётся на Землю на этой неделе
Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа
Космический аппарат «Бион-М» №2, несущий живые организмы, вернется на Землю 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
«На этой неделе — 19 сентября — ожидаем посадку спускаемого аппарата», — говорится в публикации.
Спускаемый аппарат «Бион-М» совершит посадку на территории Оренбургской области. Возвращение мышей-космонавтов будет сопровождаться масштабной поисковой операцией с использованием вертолетов и вездеходов. Основная задача проекта – исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.
Напомним, что на борту «Бион-М» находятся 75 лабораторных мышей и 1,5 тысячи мух. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы. Ракета «Союз-2.1б» со спутником успешно стартовала с космодрома Байконур 20 августа.