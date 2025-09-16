Владимир Путин
16 сентября, 11:42

Биоспутник с мышами и мухами вернётся на Землю на этой неделе

Роскосмос: Бион-М с мышами и мухами вернётся на Землю 19 сентября

Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа

Космический аппарат «Бион-М» №2, несущий живые организмы, вернется на Землю 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«На этой неделе — 19 сентября — ожидаем посадку спускаемого аппарата», — говорится в публикации.

Спускаемый аппарат «Бион-М» совершит посадку на территории Оренбургской области. Возвращение мышей-космонавтов будет сопровождаться масштабной поисковой операцией с использованием вертолетов и вездеходов. Основная задача проекта – исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.

Мыши в невесомости: Роскосмос показал видео с грызунами на борту «Биона-М»

Напомним, что на борту «Бион-М» находятся 75 лабораторных мышей и 1,5 тысячи мух. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы. Ракета «Союз-2.1б» со спутником успешно стартовала с космодрома Байконур 20 августа.


