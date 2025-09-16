«Жужжалка» передала второе загадочное сообщение за сутки
В эфире радиостанции Судного дня прозвучало слово препарат
Радио УВБ-76, которое также называют радиостанцией «Судного дня», передало второе сообщение за день. Смысл загадочных посланий пытаются разгадать многие любители радиосвязи, однако сделать это до сих пор никому не удалось.
«НЖТИ 10989 ПРЕПАРАТ 9890 7783», — прозвучало в эфире «Жужжалки» в 16:07 мск.
Напомним, что сегодня в эфире радиостанции уже звучало очередное загадочное сообщение. В 13:07 мск УВБ-76 передала слово «Глиссер». До этого, 15 сентября, с интервалом в четыре минуты прозвучали коды «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997» и «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».