Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 20:04

Нетаньяху заявил, что Трамп предложил ему встретиться в Белом доме 29 сентября

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что получил приглашение от американского президента Дональда Трампа встретиться в Белом доме. По его словам, визит запланирован на 29 сентября.

Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, заявил, что уже несколько раз разговаривал с хозяином Белого дома после удара израильских военных по столице Катара. В ходе одного из разговоров, который состоялся 15 сентября, Трамп предложил ему провести очную встречу.

«Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник», — уточнил премьер-министр.

«Двойные стандарты»: В Госдуме призвали мировое сообщество наложить ограничения на Израиль
«Двойные стандарты»: В Госдуме призвали мировое сообщество наложить ограничения на Израиль

Ранее руководитель Госдепартамента Соединённых Штатов Марко Рубио заявил Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземное наступление Израиля в секторе Газа. При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что США рассчитывают на быстрое завершение операции. Напомним, что ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • США
  • Биньямин Нетаньяху
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar