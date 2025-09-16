Нетаньяху заявил, что Трамп предложил ему встретиться в Белом доме 29 сентября
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что получил приглашение от американского президента Дональда Трампа встретиться в Белом доме. По его словам, визит запланирован на 29 сентября.
Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, заявил, что уже несколько раз разговаривал с хозяином Белого дома после удара израильских военных по столице Катара. В ходе одного из разговоров, который состоялся 15 сентября, Трамп предложил ему провести очную встречу.
«Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник», — уточнил премьер-министр.
Ранее руководитель Госдепартамента Соединённых Штатов Марко Рубио заявил Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземное наступление Израиля в секторе Газа. При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что США рассчитывают на быстрое завершение операции. Напомним, что ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС.