Нетаньяху заявил, что Трамп предложил ему встретиться в Белом доме 29 сентября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что получил приглашение от американского президента Дональда Трампа встретиться в Белом доме. По его словам, визит запланирован на 29 сентября.

Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, заявил, что уже несколько раз разговаривал с хозяином Белого дома после удара израильских военных по столице Катара. В ходе одного из разговоров, который состоялся 15 сентября, Трамп предложил ему провести очную встречу.

«Он пригласил меня в Белый дом. Встреча состоится через две недели в понедельник», — уточнил премьер-министр.