16 сентября, 22:41

Обвиняемый в убийстве Кирка предстал перед судом в антисуицидальном халате

Тайлер Робинсон. Обложка © X / Daniel Arango

В США обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон подключился к судебному заседанию из тюрьмы. На нём был халат с липучками на плечах, который, предположительно, должен не давать покончить с собой.

Суд попросил Робинсона назвать своё имя. Это стало его единственной репликой за весь судебный процесс. В остальное время обвиняемый молчал и не проявлял эмоций. Следующее заседание назначено на 29 сентября.

Ранее американский прокурор Юты официально обвинил Тайлера Робинсона в умышленном убийстве консервативного общественного деятеля Чарли Кирка. Согласно местным законам, за это преступление ему грозит наказание в виде смертной казни. В прокуратуре также заявили, что Робинсон добровольно явился в полицию и сдался властям.

Тимур Хингеев
