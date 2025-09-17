Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США до 16 декабря

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым продлил отсрочку исполнения закона о запрете социальной сети TikTok в США до 16 декабря этого года. Соответствующий документ публикует администрация республиканца.

Указ предписывает Министерству юстиции не принимать никаких мер для блокировки TikTok и не накладывать штрафов до истечения установленного срока. Кроме того, ведомство должно уведомить провайдеров, что за работу приложения до 16 декабря не будет никаких санкций.

Изначально Конгресс США обязал компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, продать американский сегмент бизнеса либо прекратить его работу на территории страны до 19 января этого года. После вступления в должность президента Трамп несколько раз переносил срок блокировки.