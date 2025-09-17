Кадыров назвал единственное правильное решение ООН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение ООН, которая признала действия израильских сил в Палестине актом геноцида. По его словам, это стало единственным верным решением организации за долгие годы, что вызвало у него удивление.

Кадыров в своём телеграм-канале отметил, что в отчёте комиссии указаны лишь четыре эпизода геноцида, произошедших с октября 2023 года, однако не отражены преступления, совершавшиеся десятилетиями ранее. Несмотря на это, он считает, что даже такие данные позволяют всему миру увидеть преступления против мирного населения.

При этом он обратил внимание на реакцию МИД Израиля, который назвал доклад основанным на ложных данных, распространяемых движением ХАМАС. Кадыров подчеркнул, что в современную эпоху, в отличие от прошлых лет, существует множество видеодоказательств, подтверждающих, по его мнению, террористическую сущность государства Израиль.