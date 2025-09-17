Кадыров назвал единственное правильное решение ООН
Кадыров счёл признание действий ЦАХАЛ в Газе геноцидом правильным решением ООН
Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение ООН, которая признала действия израильских сил в Палестине актом геноцида. По его словам, это стало единственным верным решением организации за долгие годы, что вызвало у него удивление.
Кадыров в своём телеграм-канале отметил, что в отчёте комиссии указаны лишь четыре эпизода геноцида, произошедших с октября 2023 года, однако не отражены преступления, совершавшиеся десятилетиями ранее. Несмотря на это, он считает, что даже такие данные позволяют всему миру увидеть преступления против мирного населения.
При этом он обратил внимание на реакцию МИД Израиля, который назвал доклад основанным на ложных данных, распространяемых движением ХАМАС. Кадыров подчеркнул, что в современную эпоху, в отличие от прошлых лет, существует множество видеодоказательств, подтверждающих, по его мнению, террористическую сущность государства Израиль.
В завершение он выразил ожидание, что западные лидеры, позиционирующие себя как защитники прав человека, также отреагируют на это решение.
Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС. А экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал изгнать еврейское государство из культуры и спорта.